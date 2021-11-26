РИАМО - 26 ноя. За минувшие сутки в России зафиксировали 34 690 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. С начала пандемии число выявленных случаев составило 9 502 879, сообщает оперштаб.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайное совещание в связи с обнаружением нового, южноафриканского штамма коронавируса.

Случаи инфицирования новым штаммом уже зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Врачи напоминают, что только вакцинация помогает сохранить здоровье и спасти жизнь. Кроме того, привитым рекомендуют проходить ревакцинацию через 6 месяцев со дня введения первого компонента вакцины от коронавируса.

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