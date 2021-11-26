РИАМО - 26 ноя. За прошедшие сутки в Москве выявили 3929 случаев заболевания коронавирусом, за все время с начала пандемии в столице официально зафиксировали 1 933 979 заболевших, сообщает городской оперштаб.

В Москве продолжается вакцинация населения от Covid-19. Сегодня бесплатно сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах, расположенных на территориях нескольких популярных общественных мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал жителям столицы сохранять оптимизм и продолжать строить планы на будущее несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, так как они неизбежно будут присутствовать в жизни города еще некоторое время.

Собянин отметил, что Москва не должна останавливаться в развитии из-за пандемии.

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