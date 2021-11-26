РИАМО - 26 ноя. Московская область получила награду конкурса журнала National Geographic Traveler «Сокровища России» в номинации «За развитие туризма в новых реалиях», сообщает пресс-служба регионального комитета по туризму.

Кроме того, подмосковный Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь занял 3 место в номинации «Культурно-исторический объект».

В конкурсе журнала National Geographic Traveler «Сокровища России» от Подмосковья были заявлены Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, коломенская пастила, разрез гжельского яруса, Новоиерусалимский монастырь и парк «Патриот».

Конкурс «Сокровища России» начался 1 июля. Голосование проходило по 10 номинациям: «Природный объект», «Туристическая тропа», «Экскурсионный маршрут», «Речной и морской круиз», «Культурно-исторический объект», «Общественное пространство», «Пляжный курорт», «Национальная кухня», «Народный промысел» и «Традиционный праздник».

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