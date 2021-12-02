Елочные базары начали открываться по всему Подмосковью с 2 декабря, всего в регионе будет около 260 елочных базаров, на них жители смогут купить отечественные и зарубежные живые ели, а также искусственные елки.

Также ели появятся в крупных сетевых магазинах и на онлайн-платформах.

РИАМО подготовило карту размещения елочных базаров в Подмосковье в 2021 году. Для того, чтобы подробно рассмотреть карту, нажмите на кнопку увеличения масштаба карты в правом нижнем углу карты.