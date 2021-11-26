РИАМО - 26 ноя. Строительная готовность участка Троицкой линии метро с пятью станциями от «Новаторской» до «Бачуринской» достигла 44%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На участке практически завершены работы по устройству ограждающих конструкций и разработке грунта. Проходка перегонных тоннелей выполнена на 94%. В активной фазе находятся работы по устройству железо-бетонных конструкций и устройству жесткого основания верхнего строения путей», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он также отметил, что что участок Троицкой линии от «Новаторской» до «Бачуринской» впервые в истории российского метростроения полностью спроектировали по BIM-технологии.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова (холдинг является управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метрополитена), тоннелепроходка на строящемся участке почти завершилась: готовы 8 однопутных тоннелей из 10, они свяжут между собой станции «Новаторская», «Университет Дружбы народов», «Улица Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Мамыри».

«Продолжается проходка обоих перегонных тоннелей между строящимися станциями «Мамыри» и «Бачуринская», тоннелепроходческие щиты «Дарья» и «Евгения» уже в совокупности преодолели три четверти запланированного пути», - добавил Кравцов.

Троицкая линия метро пройдет от Московского центрального кольца до городского округа Троицк, ее длина составит почти 40 км. Ожидается, что новой линией смогут пользоваться около 100 тыс. человек ежедневно.

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