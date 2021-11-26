РИАМО - 26 ноя. В квартире на улице Калинина в Ступине был обнаружен труп мужчины 1985 года рождения с колото-резанными ранами, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативно-разыскных мероприятий и выяснили, что преступление совершил гражданин 1990 года рождения. Его задержали.

По предварительной информации, во время совместного распития алкоголя между мужчинами произошла ссора, которая и привела к убийству.

На задержанного завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).