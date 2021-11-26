РИАМО - 26 ноя. Орденами мужества наградят спасателей, погибших накануне в кузбасской шахте «Листвяжная», сообщает Газета.ru.

Все они погибли при проведении поисково-спасательных работ. Спасатели будут награждены посмертно.

Врио министра МЧС России Александр Чуприян выразил соболезнования родным и близким погибших горняков и спасателей.

Взрыв в шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября. В тот момент там работали 285 шахтеров. Удалось эвакуировать 239 человек. В результате ЧП погибло 52 человека, в том числе 6 спасателей.

Утром в пятницу возобновили проведение спасательной операции в шахте.

Поисковую операцию возобновили в шахте «Листвяжная» на Кузбассе>>