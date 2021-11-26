РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. Полицейские Подольска задержали 21-летнего рецидивиста, подозреваемого в грабеже, он вырвал сумку с деньгами и вещами из рук пожилой женщины, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 57-летней местной жительницы. Она сообщила, что на автобусной остановке около дома на проспекте Юных Ленинцев неизвестный вырвал у нее из рук сумку, в которой находились деньги и личные вещи. Общая сумма ущерба составила 13 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого 21-летнего мужчину, у которого изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ (грабеж).

Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины на ж/д станции>>