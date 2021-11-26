РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 ноя. В результате наезда автомобиля на пешеходов на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске погибла женщина, сообщили «РИАМО в Красногорске» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

25 ноября в 18:00 на 28-м км Волоколамского шоссе водитель автомобиля Chery совершил наезд на 2 пешеходов вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате наезда женщина 1973 года рождения погибла, женщина 1983 года рождения была госпитализирована. Водитель с места происшествия не скрылся. Ведется проверка.