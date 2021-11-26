РИАМО - 26 ноя. Сотрудники столичной Госавтоинспекции во время патрулирования проспекта Вернадского заметили на улице 12-летнюю девочку в легкой одежде. Она шла по тротуару без обуви в сопровождении девушки, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

Подростка и ее сопровождающую посадили в машину, чтобы согрелись.

«В ответ на расспросы полицейских 12-летняя девочка рассказала, что между ней и ее матерью произошла ссора, в ходе которой она убежала из дома. На улице на нее обратила внимание отзывчивая девушка, которая предложила свою помощь», - рассказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.

Правоохранители связались с родителями девочки и доставили ее, а также сопровождавшую ее девушку в отдел полиции по Ломоносовскому району.

После выяснений девочку отправили к матери, она находится дома, угрозы жизни и здоровью подростка нет.

На мать составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, его рассмотрит профильная комиссия.