РИАМО - 26 ноя. Ежедневный контроль водопроводной воды в подмосковном Реутове на протяжении года показал ее неизменно высокое качество, специалисты провели 1758 исследований образцов, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Специалисты испытательной лаборатории ООО «Реутовский водоканал» в течение 2021 года провели 1758 исследований питьевой воды в распределительной сети и на выходах из резервуаров, из них 879 проб по химическим и столько же по микробиологическим показателям. Результаты анализов, проводимых на протяжении всего года, показали неизменно высокое качество водопроводной воды, поступающей в дома реутовчан», - говорится в сообщении.

Проверка качества питьевой воды проводится по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям. Кроме того, ежеквартально проводятся исследования воды на содержание железа, ежегодно - на альфа- и бета- радиоактивность. Все образцы соответствуют нормативам.

По заключению экспертов, вода полностью соответствует требованиям СанПиН.

Уточняется, что водопроводная вода в Реутов поступает с Восточной станции водоподготовки АО «Мосводоканал», и далее распределяется для снабжения питьевой водой населения и юридических лиц города. Обеспеченность жителей чистой водой составляет 100 %.

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