РИАМО - 26 ноя. Ежедневный контроль водопроводной воды в подмосковном Реутове на протяжении года показал ее неизменно высокое качество, специалисты провели 1758 исследований образцов, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Проверка качества питьевой воды проводится по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям. Кроме того, ежеквартально проводятся исследования воды на содержание железа, ежегодно - на альфа- и бета- радиоактивность. Все образцы соответствуют нормативам.
По заключению экспертов, вода полностью соответствует требованиям СанПиН.
Уточняется, что водопроводная вода в Реутов поступает с Восточной станции водоподготовки АО «Мосводоканал», и далее распределяется для снабжения питьевой водой населения и юридических лиц города. Обеспеченность жителей чистой водой составляет 100 %.
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