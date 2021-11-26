РИАМО - 26 ноя. С начала 2021 года в подмосковных тепличных хозяйствах собрали свыше 90 тыс. тонн овощных культур, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«На сегодняшний день валовый сбор овощей закрытого грунта в хозяйствах Подмосковья составляет 91,5 тыс. тонн. В теплицах собрано более чем на 8,2 тыс. тонн больше показателей за аналогичную дату прошлого года. Огурцов произведено более 58,2 тыс. тонн, томатов – 32,4 тыс. тонн, прочих овощных культур – порядка 1 тыс. тонн», - сказал Воскресенский.

Лидерами по производству овощей защищенного грунта стали предприятия «Агрокультура Групп» из Каширы, «Луховицкие овощи», «Иванисово» из Электростали, а также теплицы предприятия «Аграрное» из Орехово-Зуевского округа и одинцовские компании «Агроном» и «Матвеевское».

Ранее Воскресенский сообщил, что в рейтинге российских регионов по валовому сбору овощей в зимних теплицах Московская область с начала 2021 года уверенно занимает второе место.