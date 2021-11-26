РИАМО - 26 ноя. С начала декабря на территории муниципальных образований Московской области начнут работу первые елочные базары, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«В этом году открытие елочных базаров запланировано на 2 декабря. Все они будут оформлены в соответствии с брендом «Зима в Подмосковье» с праздничным красочным ограждением и освещением. На елочных базарах покупателям будет предложено приобрести как отечественные ели, пихты и сосны, так и импортные хвойные деревья, а также лапник, букеты из веток и подставки для деревьев», - сказал Воскресенский.

Он уточнил, что с начала декабря планируется точечное открытие объектов продажи новогодних хвойных деревьев. Основная торговля на елочных базарах начнется 20 декабря.

«Все елочные базары, а их планируется разместить порядка 260 единиц на территории 49 муниципальных образований, будут работать до 10 января 2022 года», - отметил Воскресенский.

Найти ближайшую точку продажи елок можно на карте, пройдя по ссылке.