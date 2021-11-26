РИАМО(БАЛАШИХА) - 26 ноя. 21-летний житель Воронежской области, угрожая ножом мужчине, потребовал деньги и нанес ему телесные повреждения. Однако получил отпор и скрылся, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Было установлено, что злоумышленник, находясь в подъезде одного из многоквартирных домов, расположенных на Спасском бульваре, совершил нападение на местного жителя. В результате произошедшего потерпевшему были причинены телесные повреждения.

Правоохранители задержали подозреваемого. Его личность удалось установить, изучив записи камер видеонаблюдения. Он был задержан по месту временного проживания в мкрн. Железнодорожный.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Правонарушителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.