РИАМО - 26 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал горожанам сохранять оптимизм, а также продолжать строить планы на будущее, несмотря на пандемию коронавируса и действующие из-за нее ограничения, сообщает РИА Новости.
Столичный градоначальник напомнил, что Москве нельзя останавливаться в своем развитии.
«Она (Москва – ред.) всегда побеждала, всегда жила, всегда развивалась. И также будет и впредь», - добавил Собянин.
Ранее он сообщил, что в этом году в столице не будут отменять проведение новогодних ярмарок и фестиваля «Путешествие в Рождество».
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