РИАМО - 26 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал горожанам сохранять оптимизм, а также продолжать строить планы на будущее, несмотря на пандемию коронавируса и действующие из-за нее ограничения, сообщает РИА Новости.

«Становится очевидным, что пандемия за какой-то короткий промежуток времени, к сожалению, не уйдет. Мы будем жить в условиях ограничений, но мы все равно должны жить. Мы должны жить, должны планировать будущее, работать над сегодняшним, строить, развиваться, улыбаться друг другу. Быть все-таки оптимистичными», - подчеркнул мэр.

Столичный градоначальник напомнил, что Москве нельзя останавливаться в своем развитии.

«Она (Москва – ред.) всегда побеждала, всегда жила, всегда развивалась. И также будет и впредь», - добавил Собянин.

Ранее он сообщил, что в этом году в столице не будут отменять проведение новогодних ярмарок и фестиваля «Путешествие в Рождество».

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>