РИАМО - 26 ноя. Количество проживающих в Москве многодетных семей за последние 10 лет увеличилось в 2,5 раза. Сейчас около 188 тыс. многодетных семей воспитывают свыше 466 тыс. детей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как пояснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, достичь таких показателей позволила комплексная работа городских властей в сфере социальной политики.

Так, в Москве создали систему помощи женщинам с детьми. Сейчас любая москвичка чувствует поддержку государства и уверенность, что в трудной жизненной ситуации ей обязательно помогут. ​

«Оказание помощи предполагает сопровождение в виде материальных выплат, компенсаций, льгот, комплекса программ и проектов, направленных на поддержку семьи и детства, а также психологическую помощь и содействие в построении карьеры женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и после него», — уточнила Ракова.

По ее словам, в следующем году в Москве намерены выделить на эти цели на 15,9% больше бюджетных средств, чем в этом году. Соцвыплаты семьям с детьми вырастут на 4,8%. Кроме того, жительницам столицы, воспитывающим детей, продолжат оказывать финансовую, юридическую, психологическую и профессиональную поддержку.