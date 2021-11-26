РИАМО - 26 ноя. Новый сервис появился на портале «Росэлторг». Теперь предприниматели могут использовать свой каталог продукции на этом портале для закупок малого объема на сумму до 3 млн рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Нововведение позволяет участвовать в закупках с уже созданным каталогом своей продукции, который ранее был ранее опубликован на портале поставщиков. Отследить ход закупки можно будет в личном кабинете портала поставщиков.

«В результате поставщику придется совершить на электронной площадке «Росэлторг» всего 2 действия — подтвердить загрузку позиций каталога своей продукции и поставить электронную подпись, а также, в случае победы на торгах, подписать контракт», — объяснил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко.

Сервис функционирует благодаря интеграции портала поставщиков и площадки «Росэлторг». Теперь предприниматели могут участвовать в закупках на одной платформе. Для этого следует прикрепить каталог продукции. Поставщику нужно указывать характеристики и название продукции, установленные справочником товаров, услуг и работ Единой информационной системы.