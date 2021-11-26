РИАМО - 26 ноя. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в преддверии Нового года световую инсталляцию «Полярные медведи» на проспекте Мира, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Световая инсталляция состоит с фигур медведей и елей, ее общая длина составляет более 300 м. Композицию установят на проспекте Мира недалеко от Ростокинского акведука.

Центральную часть композиции займет белая медведица с Умкой на льдине. Впервые композиция появилась на проспекте Мира зимой 2019 года. По многочисленным просьбам жителей СВАО, медведей вернули в Ростокино

«В городе будет установлено более 4 тыс. световых декоративных конструкций. Полностью завершить монтаж планируем до середины декабря. В преддверии праздников изменим режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.