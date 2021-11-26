РИАМО - 26 ноя. Столичный бизнес продолжает восстанавливаться после ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сохраняя при этом не только штат, но и увеличивая зарплаты и премии сотрудникам. Об этом свидетельствует рост поступлений налога на доходы физлиц в бюджет Москвы за январь-октябрь 2021 года на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, которые превысили 1 триллион 57 миллионов рублей, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Поступления НДФЛ в бюджет растут на протяжении всего года, что свидетельствует о восстановлении большинства отраслей экономики. Система господдержки и оперативное внедрение в работу бизнеса новых форматов деятельности позволили столичным организациям достойно преодолеть кризис и сохранить штат сотрудников. Поступления НДФЛ превышают и уровень докризисного 2019 года: за 10 месяцев этого года в бюджет было перечислено на 30,7% больше налога, чем в аналогичном периоде 2019 года», — отметил заместитель Мэра.

Среди факторов, влияющих на поступление НДФЛ – рост заработной платы и доходов в виде дивидендов, выплаты премий, рост доходов физических лиц, декларируемых самостоятельно (от аренды и продажи имущества, выигрышей и другое).