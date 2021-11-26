РИАМО - 26 ноя. Столичные полицейские задержали молодого человека, осквернившего портрет ветерана Великой Отечественной войны в районе Измайлово, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Подозреваемого, которым оказался юноша 2002 года рождения, доставляют в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Сети появилось видео, на котором молодой человек справляет нужду на стенд с фотографией ветерана.

По данному факту возбудили уголовное дело о публичном оскорблении памяти защитников Отечества. Полиция проводит разбирательство. Ситуация также находится на контроле прокуратуры.