РИАМО - 26 ноя. На бывшей территории промышленной зоны в Капотне появятся предприятия и общественно-деловые объекты. Реорганизация пройдет по программе «Индустриальные кварталы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Общий объем инвестиций составит около 30 млрд рублей. Ежегодные поступления в городской бюджет составят почти 4 млрд рублей.

Площадь участка бывшей промзоны, подлежащего комплексному развитию, составит 8,3 га. Территория расположена между улицами Верхние Поля и Чагинской на юго-востоке Москвы.

«Здесь построят предприятия и общественно-деловые объекты, на которых создадут более 2,5 тыс. новых рабочих мест», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На этой территории планируется возвести около 136 тыс. кв. м недвижимости. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отмечает, что на бывшей промзоне появятся высокотехнологичные предприятия, центры научных изысканий, исследований и разработок. А также магазины, банки, кафе и другие общественно-деловые постройки. ​