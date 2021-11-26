РИАМО - 26 ноя. Специалисты закончили реставрацию народной обсерватории в Парке Горького, она начнет работу весной 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Здание представляет собой ротонду с двумя симметричными лестницами. На крыше находится купол с поворотным механизмом и раздвижными створками. Объект является памятником культурного наследия, работы по его реставрации продлились 180 дней.

«Обсерватория в Парке Горького — очень интересная постройка. Ее облик практически не менялся за десятки лет. Изящная ротонда с двумя полукруглыми лестницами до сих пор встречает гостей в конце аллеи, неподалеку от главного входа. Сейчас специалисты полностью привели ее в порядок под контролем нашего ведомства», — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Специалисты восстановили полукруглые лестницы, их ступени, выполненные из саянского мрамора, перила и ограждения. Также устранили повреждения купола, фасад обсерватории очистили при помощи пара и окрасили. На купол нанесли составы, защищающими от ржавчины.

На площадке под лестницами, ведущими в обсерваторию, заменили керамогранитную плитку.

Второй этаж также привели в порядок, там восстановили напольное покрытие, металлические ограждения внутренних лестниц, оконные рамы.