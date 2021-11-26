РИАМО - 26 ноя. Федеральный Минтруд предлагает ввести комбинированную модель оценки уровня бедности в России. Вместе с прожиточным минимумом для этого может быть использован дополнительный инструмент, учитывающий показатель общей инфляции. Об этом пишет «Коммерсант».

Ведомство подготовило проект постановления правительства РФ, которым утверждается новый порядок определения уровня бедности. Согласно документу, наряду с прожиточным минимумом, который отражает изменение узкого «минимального» потребительского набора, в стране вводится показатель границы бедности.

Предполагается, что граница бедности будет рассчитываться ежеквартально и использоваться как целевой статистический показатель. Уровень прожиточного минимума останется базой для расчета социальных выплат.

По мнению проректора Высшей школы экономики Лилии Овчаровой, предложенное решение принципиально не изменит практику расчета числа бедных в стране.

«Граница бедности будет использоваться для оценки прогресса в сокращении бедности, а прожиточный минимум — для целей соцподдержки. Решение уязвимое, но единственно правильное из возможных», — считает эксперт.