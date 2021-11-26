РИАМО - 26 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году в столице не будут отменять проведение уличных новогодних ярмарок и фестивалей, сообщает РИА Новости.

«Мы уже приняли решение: все фестивали будем проводить. Проводить в режиме торговли, инсталляций. Мастер-классы, работу в помещениях, концерты будем проводить, только если будет позволять ситуация. Но в целом все равно будем фестивали проводить», — подчеркнул столичный градоначальник.

При этом он обратил внимание, что полноценно подобные мероприятия будут проводить после окончания пандемии коронавируса.

«Путешествие в Рождество» будет обязательно. Город сегодня уже украшается, будут работать катки, будут работать шале, новогодняя торговля. Все будет работать», - сказал Собянин.

Традиционно в мегаполисе проводится новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». В последний раз он проходил зимой 2019-2020 годов.

Москву уже начали украшать к Новому году. Все приготовления завершатся к середине декабря.

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