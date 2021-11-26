РИАМО - 26 ноя. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайное совещание в связи с обнаружением нового, южноафриканского штамма коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Случаи инфицирования новым штаммом уже зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Эксперты не исключают, что новый штамм может быть опаснее и заразнее разновидности дельта. Штамм B.1.1.529 содержит 32 мутации. При этом большинство из них устойчивы к вакцине.

По мнению генетика Франсуа Баллу, новая разновидность коронавируса умеет «укрываться» от антител лучше дельта-штамма.

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