РИАМО - 26 ноя. Пробки до 9 баллов ожидаются в Москве вечером в пятницу, сейчас загруженность городских дорог составляет 3 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением на Ленинском, Кутузовском проспектах и проспекте Маршала Жукова.

В ряде случаев пробки могут возникать из-за проведения дорожных работ.