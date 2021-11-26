РИАМО - 26 ноя. С 15 по 19 ноября комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлен 61 объект, среди которых 46 земельных участков в аренду, 5 земельных участков на продажу, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Кроме того, были выставлены 3 нежилых помещения на продажу, 2 нежилых помещения в аренду, также 1 здание с земельным участком в аренду и 4 здания с земельными участками на продажу.

Для малого бизнеса под производственную деятельность в Ступине сдается в аренду земельный участок площадью 33 012 кв. м. Участок расположен в п. Малино, в 15 минутах езды от трассы М-4 «Дон», в 80 км от МКАД. Предоставляется в аренду сроком на 13 лет и 2 месяца. Начальная цена – 2 268 023,43 руб./год.

Под строительство загородного дома в Лотошине в собственность можно приобрести земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 1 568 кв. м. В пешей доступности от участка - продуктовый магазин, автобусная остановка с регулярными рейсами до г. Чехов, также в 10 минутах — конноспортивный комплекс «Графиня». Начальная цена лота – 1 320 193,28 тыс. руб..

В Зарайске предлагают в аренду нежилое помещение под общественное питание. Помещение площадью 242,9 кв. м находится на 2 этаже Лодочной станции у реки Осетр на улице Музейной. Срок аренды - 7 лет. Начальная цена – 686 678 руб./год.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.