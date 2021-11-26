РИАМО - 26 ноя. В ходе торгов ежегодный размер арендной платы за земельный участок для личного подсобного хозяйства превысил стартовый показатель почти в 100 раз и составил более 4 млн рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

В аукционе по аренде участка площадью 1,2 тыс. кв. м приняли участие 4 претендента. Стартовая цена за лот – 46 313,4 руб./год.

Всего с 15 по 19 ноября в Подмосковье прошло 56 земельно-имущественных аукционов. В торгах участвовали 158 человек. В среднем на 1 лот претендовали почти 3 участника.

С начала 2021 года в Московской области на торгах реализовано более 1,4 тыс. земельных участков под индивидуальное жилищное строительство/личное подсобное хозяйство, что больше, по сравнению с прошлым годом, на 22%.