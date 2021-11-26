РИАМО - 26 ноя. Спасатели возобновили поисковую операцию в кузбасской шахте «Листвяжная», где накануне произошел взрыв. Для начала операции шахту заполнят метаном, чтобы снизить риск новых взрывов, сообщает «МИР 24».

Вечером 25 ноября спасательную операцию приостановили из-за угрозы новых взрывов. На шахту отправлены три отделения горноспасателей, которые будут заниматься изоляцией горных выработок.

«План действий определен следующий: эти три отделения сделают изоляцию горных выработок, после окончания изоляции начнется естественное заполнение метаном в объеме 257 тыс. кубометров, чтобы уровень метана дошел до более 20%, когда риск взрыва уменьшается», – сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По предварительной информации, на выполнение работ уйдет около трех дней. Затем специалисты примут решение о проведении спасательных работ в шахте.

Взрыв в шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября. В тот момент там работали 285 шахтеров. Удалось эвакуировать 239 человек. В результате ЧП погибло 58 человек - 52 шахтера и 6 спасателей.