РИАМО - 26 ноя. За период с 15 по 21 ноября комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 17 закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Так, были опубликованы совместные закупки на поставку расходных материалов для лабораторной диагностики, на поставку расходных материалов для лабораторной диагностики (пробирки), на поставку пробирок вакуумных для нужд учреждений здравоохранения Московской области в 2022 году.

Были также размещены закупка на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ в рамках реконструкции водозаборного узла №4 с установкой станции водоподготовки в Окружном проезде в Фрязине, закупка на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортзалом на 1-й Железнодорожной улице в Можайском округе, закупка на строительство школы на 825 мест в микрорайоне Юго-Западный в Ступине.

Опубликованы закупка на оказание услуг по организации питания воспитанников образовательных учреждений в Балашихе, закупка на оказание услуг по предоставлению информации о нарушениях правил остановки и стоянки транспортных средств, зафиксированных мобильными комплексами фотовидеофиксации, закупка на строительство автодороги Осташковское шоссе - д. Ульянково в Мытищах.

Размещены 5 закупок на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок, закупка на оказание услуг по предоставлению труда работников (дорожных рабочих) для нужд производственных комплексов («Мосавтодор»).

Помимо этого, опубликованы закупка на расчистку реки Гуслицы в городском округе Егорьевск, закупка на выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту Андреевской средней общеобразовательной школы в Солнечногорске.