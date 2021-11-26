РИАМО - 26 ноя. В пятницу в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода с небольшими осадками, температура не поднимется выше плюс 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Московский регион будет находиться под влиянием антициклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Максимальная температура воздуха в столице составит от плюс 1 до плюс 3 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов.

Ветер ожидается юго-западный со скоростью 12-14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — около 80%.

Синоптики отметили, что в столичном регионе ожидается влажно-прохладная, пасмурная и ветреная погода. Атмосферное давление в пятницу неустойчивое и ниже нормы, содержание кислорода в воздухе низкое.​