РИАМО - 25 ноя. Фонд защиты прав участников долевого строительства признан потерпевшим и гражданским истцом в рамках уголовного дела в отношении компании-застройщика ООО «Зордекс». Компания должна была построить ЖК в Богородском округе. Размер исковых требований фонда составляет 239,8 млн рублей, сообщает пресс-служба фонда.

Дом должен быть возведен в Богородском городском округе, в рабочем поселке Обухово. Но застройщик своих обязательств не выполнил перед дольщиками: квартиры в срок не передал, а деньги похитил.

В отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «Зордекс» возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Пострадавшими по указанным объектам числятся 113 человек.

В июле 2021 года Наблюдательный совет фонда принял решение о завершении строительства десяти домов ЖК «Экоград-Обухово». Признание фонда потерпевшим и гражданским истцом позволит претендовать на возмещение затрат, связанных с восстановлением прав граждан.