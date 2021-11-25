РИАМО - 25 ноя. Департамент средств массовой информации и рекламы Москвы 24 ноября провел награждение победителей конкурса «Информируем из первых рук», сообщает «Вечерняя Москва».

В роли жюри выступали представители столичного департамента СМИ и рекламы и союза журналистов Москвы.

Фотограф «ВМ» Пелагия Замятина получила награду за фото «Прогноз», на котором запечатлен москвич под дождем. По ее словам, снимок был сделан в первый день отпуска.

Дипломы союза журналистов получили специальный корреспондент «ВМ» Наталья Тростьянская и фотокорреспондент «ВМ» Алексей Орлов.

Приз в номинации «Лучшая авторская публикация о жизни города Москвы среди федеральных и городских периодических печатных изданий» получила корреспондент «Вечерней Москвы» Вероника Ушакова.

Среди лучших фоторабот, опубликованных в окружных и районных изданиях, жюри отметило снимок фотокорреспондента газеты «Москва. Центр» Наталии Нечаевой. Летом она умерла после заражения коронавирусом, поэтому ее наградили посмертно.

Лучшей окружной газетой жюри признало «Москву. Центр», выпускаемую в редакции «Вечерней Москвы».