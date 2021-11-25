РИАМО - 25 ноя. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в регионе откроется 149 тюбинговых трасс, на которых смогут отдохнуть взрослые и дети. Для жителей подготовили список 10 лучших трасс, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Прокатиться на тюбинге можно в парке «Яхрома» - это одна их самых длинных трасс. Ее протяженность — 450 м. 300-метровый спуск ждет любителей зимнего отдыха в тюбинг-парке «Елагино».

130-метровая тюбинг-трасса находится в парке «Волен». Там надувные сани можно взять в аренду в прокате. В горнолыжном комплексе «Лисья гора» длина трассы составляет 120 м. Склон оборудован подъемником.

На территории пансионата «Восход» расположены четыре трассы для катания на тюбингах. Их протяженность — 250 м, а перепад высот — 25 м.

В горнолыжном комплексе «Олимп» оборудована тюбинговая трасса длиной 200 м. Подъем на вершину осуществляется с помощью отдельного подъемника.

Еще есть трасса на Соборной горе в Серпухове, где за катание платить не нужно, но проката там нет. Все нужно брать с собой.

Клуб Леонида Тягачева — старейший горнолыжный курорт Подмосковья. Кроме 9 горнолыжных трасс разной сложности, есть и специализированная трасса для тюбингов, оборудованная подъемником. Ее длина составляет 280 м.

На территории спортивного парка «Атлант» работают две горки: большая и маленькая. Высота большой составляет шесть метров, длина — около 100 м, высота маленькой — 3 м, длина — около 40 метров.

В парке «Раздолье» работают две тюбинговые горки: для детей от 3 до 7 лет и для детей от 7 лет. Они находятся рядом с катком. Детям до 12 лет разрешается кататься только в присутствии родителей или ответственных за них лиц.