РИАМО - 25 ноя. 12-тысячная посетительница стационарных офисов социальной газификации в четверг подала заявку на комплексный договор в Раменском городском округе. Ею стала жительница села Гжель Марина Молчанова, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

«Соседи подсказали, что сейчас можно провести газ на льготных условиях. Посмотрела на сайте, что в Раменском открыт офис социальной газификации, и решила обратиться за консультацией. Была приятно удивлена: ответили на все мои вопросы, помогли подать заявку и вдобавок поздравили с тем, что я 12-тысячная посетительница», – сказала женщина.

В офисах социальной газификации – как стационарных, так и мобильных – доступны 12 услуг, которыми активно пользуются жители региона.

«Здесь можно получить консультацию по вопросам социальной газификации, выбрать газовое оборудование, заключить договор на газификацию дома по президентскому проекту, оформить социальные льготы, присвоить адрес или зарегистрировать домовладение», – рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Стационарные офисы расположены в 8 городских округах: Домодедове, Дмитровском, Раменском, Одинцовском, Рузском, Сергиево-Посадском, Истре и Волоколамском округе.

А еще по муниципалитетам ездят 12 мобильных офисов социальной газификации – с их графиком движения можно ознакомиться на сайте «Мособлгаза».