РИАМО - 25 ноя. Председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов сообщил, что в России начинается распродажа «черная пятница», но не все магазины оказываются честны со своими покупателями в эти дни, сообщает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что «черная пятница» направлена на то, чтобы привлечь новых потребителей и повысить лояльность постоянных клиентов. Хотя некоторые компании, действительно, снижают стоимость своих товаров, но многие продавцы лишь манипулируют своими покупателями.

«Черная пятница» — это маркетинговая акция, направленная на повышение продаж за счет привлечения внимания к рекламным активностям. Безусловно, покупка товаров, которые предлагаются к продаже с большими скидками, не всегда выгодна», — подчеркнул Павлов.

Скидки помогают компаниям расширять клиентские базы и получать такой объем рекламы, который несравним, например, с обычным рекламным роликом. После распродажи многие покупатели вернутся в магазин в будущем.

Клиентам следует быть внимательными и не попадаться на уловки маркетологов. Так, продавцы иногда неожиданно повышают стоимость товаров накануне распродажи, а затем ее меняют на якобы пониженную.

«На месте зачеркнутой цены появляется число, которого там никогда не было. Такую хитрость можно распознать, только если вы реально следите за стоимостью подобных товаров или сравниваете цены на аналогичный продукт в других магазинах», – рассказал Павлов.

Бывает, что для повышения посещаемости сайта цены на реальные товары в интернет-магазинах устанавливают на минимальном уровне. Когда покупатели пытаются оплатить покупку, их заказ аннулируют.

Чтобы не потерять лишние деньги во время «черной пятницы», следует отказаться от спонтанных покупок. Следует заранее продумывать, на что планируется потратить много денег и отслеживать цены. В то же время ожидать больших скидок на товары с высокой себестоимостью не стоит.

«На такие товары, как современные смартфоны, телевизоры и бытовая техника, редко бывают настоящие хорошие скидки. У них изначально высокая себестоимость, так что есть риск нарваться на мошенников. А вот покупка одежды, аксессуаров и устаревших моделей техники может быть действительно выгодной», — сказал специалист.

Помочь не попасться на уловки мошенников можно, проверяя реквизиты продавца. Они должны быть указаны на сайте магазина. Если там нет реального адреса, куда можно было бы вернуть покупку или обратиться с претензиями, лучше отказаться от заказов таких товаров.