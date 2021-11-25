РИАМО - 25 ноя. За первые 10 месяцев 2021 года в бюджет городских округов Подмосковья поступило более 15,9 млрд рублей от аренды или продажи земельных участков и имущества муниципальной и государственной собственности. Об этом сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Продажа и аренда земельных участков и имущества муниципальной и государственной собственности - основа пополнения бюджета и способ вовлечь недвижимость в хозяйственный оборот и заставить ее работать.

При этом за указанный период было выполнено более 88% годового плана. В бюджет пришло на 3,3 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поступления от аренды земли и имущества в бюджеты составили 12,1 млрд руб., а от продажи земли и имущества - 3,8 млрд руб. Хорошие показатели в части выполнения плана и обеспечения поступлений в муниципальные бюджеты показали городские округа Одинцовский - 1,35 млрд руб., Балашиха – свыше 1,2 млрд руб., Красногорск – 1,03 млрд руб., а также Солнечногорск - 482 млн руб., Люберцы - 382 млн руб. и Дмитровский - 380 млн руб.