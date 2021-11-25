РИАМО - 25 ноя. На территории Подмосковья закрыты все свалки, мусорные полигоны рекультивируют, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Существует федеральная программа в рамках президентского проекта «Рекультивация». Признаться, я сам не ожидал, что будут выделены средства и нам будет оказана такая помощь по рекультивации полигонов», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор Подмосковья пояснил, что рекультивация полигонов – сложная и дорогостоящая работа, но у области на это есть средства.

«У нас не просто закрыты все свалки, но и полигоны рекультивированы. Поэтому дальше — только наращивать усилия по культуре распределения и утилизации мусора, там использовать технологии», — отметил Воробьев.

Ранее зампред Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин сообщал, что рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов в подмосковных Коломне, Солнечногорске, Егорьевске и Волоколамском округе начнется в конце этого года.

В Подмосковье закрыли все 39 старых мусорных полигонов. Работы по рекультивации завершились на 13 полигонах.