РИАМО - 25 ноя. Совет молодых ученых и специалистов Московской области рассмотрел заявки соискателей премии губернатора Подмосковья в сферах науки, технологии, техники и инноваций. Лучшими оказались 17 молодых ученых и исследователей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Членами совета стали представители министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, Пущинского научного центра биологических исследований РАН, института инженерной физики, РКК «Энергия» им. С. П. Королева, Объединенного института ядерных исследований, Государственного университета «Дубна», института проблем химической физики РАН и других научных институтов и центров региона.

На конкурсный отбор 2021 года подали 88 заявок, из них совет отобрал 17 лауреатов, которые получат по 700 тыс. рублей.

«Такая премия позволяет привлекать в науку перспективные кадры, которые поддерживают развитие науки в Подмосковье на самом высоком уровне – ежегодно подмосковные ученые становятся лауреатами престижных премий, регистрируют новые технологии, открытия и разработки во всех сферах науки», – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Совет молодых ученых и специалистов Московской области – коллегиальный совещательный орган при губернаторе. Он призван содействовать научной и инновационной деятельности молодых специалистов, решать их социальные и профессиональные проблемы, а также привлекать для решения вопросов реализации государственной научно-технической политики на территории региона.