РИАМО - 25 ноя. По предварительным результатам переписи населения в Подмосковье наблюдается увеличение числа жителей. При этом 2,6 млн человек работают в соседних регионах, но живут в Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Я ощущаю это (прирост населения – ред.) как дополнительную ответственность. Мы видим, какое количество людей находится на территории Подмосковья. <…> Мы один большой мегаполис. Перепись во всех странах является мерилом. По переписи, у нас 11 млн человек, мы этому приятно удивились», — рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, прирост населения означает, что люди приезжают в Подмосковье и планируют здесь свое будущее.

«По данным МВД, у нас 10 млн человек, по прикрепленным по системе ОМС данные тоже корреспондируются с этими цифрами», — отметил губернатор.

Воробьев добавил, что, согласно предварительным результатам переписи населения, 2,6 млн человек работают в соседних регионах, но живут именно в Подмосковье. ​

Всероссийская перепись населения прошла в двух форматах – традиционном и цифровом. К привычному варианту заполнения анкеты добавилась возможность самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг. Подать данные о себе можно было с 15 октября по 14 ноября.

По предварительным данным переписи, численность населения Московской области увеличилась более чем на 3 млн человек.