РИАМО - 25 ноя. По предварительным результатам переписи населения в Подмосковье наблюдается увеличение числа жителей. При этом 2,6 млн человек работают в соседних регионах, но живут в Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Я ощущаю это (прирост населения – ред.) как дополнительную ответственность. Мы видим, какое количество людей находится на территории Подмосковья. <…> Мы один большой мегаполис. Перепись во всех странах является мерилом. По переписи, у нас 11 млн человек, мы этому приятно удивились», — рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».
По его словам, прирост населения означает, что люди приезжают в Подмосковье и планируют здесь свое будущее.
«По данным МВД, у нас 10 млн человек, по прикрепленным по системе ОМС данные тоже корреспондируются с этими цифрами», — отметил губернатор.
Воробьев добавил, что, согласно предварительным результатам переписи населения, 2,6 млн человек работают в соседних регионах, но живут именно в Подмосковье.
Всероссийская перепись населения прошла в двух форматах – традиционном и цифровом. К привычному варианту заполнения анкеты добавилась возможность самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг. Подать данные о себе можно было с 15 октября по 14 ноября.
По предварительным данным переписи, численность населения Московской области увеличилась более чем на 3 млн человек.
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