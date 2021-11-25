РИАМО - 25 ноя. Подмосковное УФАС включило компанию «Дельта» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

УФАС России рассмотрело сведения от Наро-Фоминского перинатального центра. Согласно которым, учреждение заключило с компанией контракт на предоставление неисключительного лицензионного права на использование ПО с неограниченным сроком лицензии.

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии УФАС компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.