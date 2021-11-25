РИАМО - 25 ноя. Жители Московской области активно приняли участие в программе социальной газификации. В регионе для удобства жителей были созданы офисы соцгазификации, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Программа соцгазификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. По проекту, до конца следующего года «Мособлгаз» бесплатно проложит газопроводы до границ 115 тыс. домовладений региона, к газу будут подключены дома, в которых проживает более 300 тыс. жителей Подмосковья. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

«Когда мы увидели количество заявок, начали крепко думать, как это реализовать. Спасибо «Газпрому», который в рамках президентского проекта нам в этом очень помог», - сказал губернатор в эфире телеканала «360».

Он добавил, что на весь объем работ будет направлено до 20 миллиардов рублей.

Процедура проведения газа на территории участка стоит от 100 до 150 тысяч рублей в зависимости от выбранного оборудования.

«Программа встречена на ура. Раньше мало, кто верил, что это чудо произойдет. Чудо, потому что ты платишь 100-150 тысяч за то, что раньше было в 10 раз дороже», - дополнил Воробьев.

Были созданы мобильные и стационарные офисы газификации, в которых жители могут зарегистрировать свой комплексный договор на подключение газа, заплатить налоги, получить консультации и выбрать оборудование. ​