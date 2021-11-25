РИАМО - 25 ноя. Комиссия подмосковного УФАС России рассмотрела жалобу гражданина на действия (бездействие) организатора торгов – финансового управляющего при организации и проведении торгов по продаже имущества должника, сообщает пресс-служба ведомства.

В жалобе говорится, что участник, признанный победителем торгов, неправомерно допущен к участию, а протокол о результатах проведения торгов составлен с нарушениями пункта 15 статьи 110 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Изучив представленные доказательства и выслушав позиции сторон, специалисты установили обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка составления протокола о результатах проведения торгов и признала жалобу обоснованной.

Финансовому управляющему выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.