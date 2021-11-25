РИАМО - 25 ноя. Деньги от реализации конфискованного имущества коррупционеров начнут поступать в бюджет Пенсионного фонда РФ. Соответствующее изменение в законодательстве утвердил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Конфискация и обращение в доход России имущества коррупционеров является эффективным механизмом контроля со стороны государства за имущественным положением отдельных категорий лиц для профилактики коррупции.

Такая конфискация имущества возможна, в том числе, у лиц из ближайшего окружения уличенного коррупционера, если они не предъявят доказательства приобретения его на законные доходы.

«Конфискация имущества коррупционеров относится к особым правовым мерам и направлена на эффективное противодействие коррупции», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

В настоящий момент в Симоновском районном суде Москвы проходят слушания по иску Генпрокуратуры о коррупции к бывшему прокурору Раменского района Московской области и 10 его соответчикам (родственникам и доверенным лицам).

По версии Генпрокуратуры, экс-прокурор использовал свое служебное положение для обогащения себя и близких лиц. Из «не предусмотренных законом источников» он получил более 250 земельных участков на территории Московской области, по мнимым сделкам перерегистрировав их на родственников и других доверенных лиц.

Кроме того, следствие считает, что экс-прокурор замешан в похищениях имущества и товаров предпринимателей во время проверок, а также в незаконном обороте оружия.

На безработную сестру экс-прокурор оформил земельный участок, жилой дом и нежилое помещение, в собственность тещи и тестя пенсионеров приобретены и оформлены две квартиры в Москве стоимостью 116 млн рублей. Легальных источников дохода, которые позволили бы соответчикам купить эти объекта недвижимости, не оказалось.

Всего в доход государства планируется конфисковать активы экс-прокурора на сумму 749,2 млн рублей.