РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 ноя. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Дмитрий Волков представил новых заместителей главы администрации, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

На состоявшемся в четверг очередном заседании Совета депутатов Волков представил народным избранникам первого заместителя главы администрации Надежду Барило и заместителя главы Елену Горшкову.

«У нас сейчас идет формирование команды, в том числе в рамках поручений Андрея Юрьевича (Воробьева, губернатора Московской области - ред.)», - пояснил Волков.

Он отметил, что вся трудовая деятельность Барило связана с ЖКХ.

«В последнее время она занималась всей этой историей по наведению чистоты и порядка - содержание дорог, управляющие компании, ЖКХ, задолженности за топливно-энергетические ресурсы и в целом все, что связано с благоустройством», - добавил Волков.

На сайте администрации поясняется, что к направлениям деятельности первого заместителя относятся жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожная деятельность, благоустройство, МЦУР.

Горшкова стала заместителем, курирующим образование, культуру, социальную поддержку населения.

Свои посты оставили первый замглавы администрации Всеволод Волосевич и замглавы администрации Евгений Владимирский.