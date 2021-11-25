РИАМО - 25 ноя. В настоящее время в регионе достаточно больничных коек и кислорода для заразившихся Covid-19, также будет наращиваться количество бригад скорой помощи и закупаться новое оборудование, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Врачи работают, койки у нас есть, кислорода (достаточно - ред.), спасибо, что нам помогают и предприятия, и Минобороны, другие регионы, за что им спасибо», — рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По словам Воробьева, в настоящее время нагрузка на систему скорой помощи многократно возросла. Ранее на пульт дежурного поступало около 6 тыс. вызовов, а ныне — 12-14 тыс.

Губернатор Подмосковья отметил, что в сложившейся эпидемиологической обстановке и с учетом прироста населения в регионе будут закупаться новые автомобили для скорой помощи и увеличиваться количество бригад.

«Поэтому мы уделяем пристальное внимание системе здравоохранения. В поликлинику раньше ходили каждый день 120 тыс. человек. Сейчас ходят 210-215 (тыс. – ред.) каждый день», — добавил Воробьев.

Он отметил, что для медицинских учреждений будет закупаться новое современное оборудование: МРТ и КТ, чтобы было можно провести диагностику на ранних стадиях, а диспансеризация была доступна каждому жителю.

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