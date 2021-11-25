РИАМО - 25 ноя. В реализации программы по расселению аварийного жилья в Подмосковье огромную роль играет федеральная поддержка. Кроме того, в регионе введены специальные сертификаты, благодаря которым люди могут получить средства на покупку нового жилья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Их (средств - ред.) должно хватать на то, что больше всего беспокоит человека. Аварийного жилья у нас хватает, к сожалению, и это и аварийные дома, «трущобы», и безнадежно устаревшие дома, которым капитальный ремонт уже не поможет», - сказал губернатор в эфире телеканала «360».

Он отметил, что это 2 разные стороны одной ситуации. Нужно расселить в первую очередь аварийное жилье, на ветхое – обратить внимание.

«Мы 15 тыс. человек расселили, следующая очередь – еще 25 (тыс. – ред.). Это совместная федеральная программа. <…> Сегодня финансирование у нас распределяется 75 на 25 – это огромная помощь. Поэтому занимается этой проблемой, расселяем», — подчеркнул губернатор.

Воробьев напомнил о программе сертификатов, реализуемой в регионе.

«Людям не нужно ждать, когда построят для вашего дома жилье, можно взять сертификат, это 84 тыс. рублей (за 1 кв. м – ред.), и купить жилье там, где хочется», - сообщил губернатор.

Он пояснил, что в таком случае можно выбрать жилье там, где нравится, в любом уголке Московской области.

Для получения сертификата гражданин должен принять решение до 1 мая 2022 года. Осуществить покупку нужно в течение 6 месяцев.

В настоящее время на территории Московской области реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках которого расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Расселить их власти Подмосковья планируют досрочно - до конца 2023 года.