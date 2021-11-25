РИАМО - 25 ноя. Центральная пригородная пассажирская компания получила награду TAdviser IT Prize 2021 в номинации «Социальный ИТ-проект года» за запуск сервиса бесконтактного оформления билетов для льготных категорий граждан Московской области, сообщает пресс-служба компании.

На разработку, тестирование и реализацию проекта ушло около полугода. Одна из целей компании — упростить процедуру оформления билетов.

«Особое внимание мы уделяем льготным категориям пассажиров. Еще в первой половине 2021 года они оформляли разовый билет в кассе при каждой поездке. Мы кардинально пересмотрели принципы формирования билетов, и теперь в кассу нужно обратиться только один раз в год – для активации услуги на социальной карте. Про популярность новой технологии оформления говорят цифры: за 4 месяца с июля по октябрь 2021 года функцией воспользовались более 8 млн раз», – сказал начальник управления информационных технологий ЦППК Игорь Евдокимов.

Ранее билет формировался непосредственно на кассовом устройстве и затем информация о продаже передавалась в Центр обработки данных (ЦОД) компании для учета. После запуска проекта билет формируется непосредственно в ЦОД на основании полученных с турникетов и валидаторов данных о проходах.

С 1 июля 2021 бесконтактный способ оплаты проезда стал доступен для ряда льготных категорий граждан Московской области на подмосковных и московских станциях ЦППК, оборудованных турникетами или валидаторами. Теперь обладателям социальной карты для прохода нужно только приложить действующую социальную карту жителя области к турникету или валидатору.

Проект выполнен в сотрудничестве с компанией «Программный продукт» при поддержке правительства Московской области и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.