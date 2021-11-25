РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 ноя. В селе Битягово в Домодедове в следующем году капитально отремонтируют мост через реку Рожайку, сообщил глава Домодедова Михаил Ежокин.

Он отметил, что получил большое количество обращений от жителей коттеджного поселка «Мирный» и села Битягово.

Жители КП «Мирный» просят обеспечить проезд через село, а жители Битягово переживают за перегруженность узких сельских улиц и моста, который остается единственным заездом в село.

«Мы приняли решение в следующем году мост капитально отремонтировать, в перспективе построить дорогу, которая будет проложена вокруг села Битягово. Также связались с собственником земли коттеджного поселка и дороги. Важно вести диалог с будущими жителями «Мирного» и мирно прийти к компромису», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В селе Битягово дороги не предназначены для большого потока транспорта и строительной техники. Мост через Рожайку имеет ограничение 7 тонн и не рассчитан на передвижение тяжелой техники.



«Учитывая это, застройщик коттеджного поселка обеспечил жителей выездом, который ведет к селу Юсупово. Эта дорога находится в переходном типе покрытия, ее содержит собственник земель. Напомню, в округе более 500 км дорог в переходном типе покрытия и даже в грунте», - добавил Ежокин.





