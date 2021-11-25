РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 ноя. В Щелкове разыскивают рысь, сорвавшуюся с поводка во время прогулки. Сообщение о прошествии опубликовано в Instagram-канале ru_balashiha.

Как сообщает пользователь с ником @amur_msk_ru, минувшей ночью во время прогулки сорвалась с поводка и убежала домашняя рысь Шакира.

«Прежде всего обращаюсь к жителям Щелковского шоссе и прилегающим населенным пунктам - Балашиха, Медвежьи озера, Долгое Ледово, Новый городок, Алмазово. Если кто-нибудь увидит беглянку прошу сообщить», - говорится в сообщении.

Пользователь отмечает, что она сама добывать еду себе не умеет и, скорее всего, выйдет к людям.